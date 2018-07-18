Финалистку конкурса красоты в Челябинской области убили молотком

ЧЕЛЯБИНСК, 18 июл – РИА Новости. Орудием убийства девушки в Челябинской области, по предварительным данным, стал молоток, версия случившегося – завладение ее автомобилем, сообщил РИА Новости и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СКР по региону по связям со СМИ Александр Скорик.

По информации следствия, 17 июля в Кизильском районе Челябинской области нашли тело 29-летней девушки с признаками насильственной смерти, следственными органами СК по региону возбуждено уголовное дело по статье "убийство", имя убитой не уточнялось. Как ранее сообщало местное издание Chelyabinsk.ru, 16 июля вечером в Магнитогорске девушка поехала на своем автомобиле показать машину потенциальному покупателю и после этого пропала; отмечалось, что она с мужем и ребенком жила в США, а в Россию приехала в гости к матери.

"Предварительно установлено, что орудием убийства был молоток. В качестве основной версии убийства следствием рассматривается завладение подозреваемым автомобилем убитой", — сказал собеседник агентства.

Ранее СУСК сообщало, что был задержан 24-летний местный житель, причастный к совершению преступления. Скорик отметил, что мера пресечения подозреваемому пока не избрана. Вероятно, это произойдет в четверг, добавил он.

На страничке в соцсети "ВКонтакте" подруги Ксении Анастасии Пьянзиной 16 июля была размещена информация о поиске девушки, где сообщалось, что Ксения "уехала на автомобиле Skoda Octavia белого цвета".

По данным на сайте конкурса, Ксения Туленкова участвовала в отборе Missis World Russia в 2016 году. На страничке в соцсети "ВКонтакте" Ксении размещены фотографии с конкурса.