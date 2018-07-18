В Тульской области сбежавший из цирка верблюд спровоцировал ДТП

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Полицейские в Тульской области помогли поймать сбежавшего из передвижного цирка верблюда, который успел спровоцировать ДТП без пострадавших, сообщило УМВД по региону в среду.

"Около 6.00 мск 18 июля в дежурную часть отдела МВД России по г. Новомосковску поступило сообщение, что на автодороге неподалёку от деревни Красное Гремячево находится верблюд. По предварительным данным, его присутствие на трассе спровоцировало ДТП с участием двух легковых транспортных средств, получивших незначительные механические повреждения", — говорится в сообщении.

Сотрудники отдела МВД и подразделения ГИБДД незамедлительно выехали на место.

"Полицейские выяснили, что верблюд принадлежит расположенному на окраине Новомосковска передвижному цирку. Полицейские организовали поиск и отлов животного. Верблюд возвращён в передвижной цирк", — отмечает ведомство.

Уточняется, что за время "прогулки" животного никто не пострадал. Материалы о происшествии, собранные полицейскими, "направлены в компетентный орган для принятия решения", информирует полиция.