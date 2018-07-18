Жительница Башкирии требует компенсации за забытую в ее в теле иглу

УФА, 18 июл – РИА Новости. Жительница Башкирии через суд требует от хирургов районной больницы 500 тысяч рублей компенсации за оставленную в ее теле во время операции иглу, сообщает Верховный суд республики.

По данным суда, в Учалинский районный суд с гражданским иском к местной больнице о компенсации морального вреда обратилась женщина, перенесшая в клинике операцию в 2016 году.

В иске женщина сообщает, что после операции у нее стали возникать постоянные ноющие боли в области живота и поясницы, при этом ощущения усиливались при наклонах и поворотах, в связи с чем она была вынуждена неоднократно обращаться за медицинской помощью. Диагностировать причину болей специалисты не смогли. В марте 2018 года истцу был поставлен диагноз "остеохондроз". Для его подтверждения женщина была направлена на магнитно-резонансную томографию, однако пройти это обследование ей не удалось в связи с тем, что оборудование автоматически среагировало на наличие в теле пациента инородного металлического предмета.

"Результаты рентгенологического исследования показали, что в брюшной полости женщины находится медицинская игла. После этого инородное тело было удалено из организма. Полагая, что оставление медицинских инструментов в брюшной полости при оперативном вмешательстве является дефектом оказания медицинской помощи, вызвавшим ухудшение здоровья и причинение нравственных и физических страданий, истец просит суд взыскать компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей", — говорится в сообщении Верховного суда Башкирии.

Исковое заявление принято к производству Учалинским районным судом, его рассмотрение назначено на 1 августа.

Другой доктор Учалинской районной больницы на днях стал героем интернета после того, как опубликовал в социальной сети "ВКонтакте" селфи на фоне проводимой хирургической операции. Селфи заинтересовались надзорные органы и следствие, а руководство больницы начало служебную проверку, чтобы установить мотивы поступка врача.