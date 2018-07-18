Суд продлил домашний арест Серебренникову

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому по делу о хищениях в "Седьмой студии", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следствия — удовлетворить, продлить меру пресечения в виде домашнего ареста", — огласила решение судья Наталья Дударь. Этим же решением она продлила домашний арест директору РАМТ Софье Апфельбаум.

Срок домашнего ареста Серебренникову суд установил до 22 августа, Апфельбаум — до 19 сентября.

"То, что сейчас происходит со мной и другими участниками так называемого театрального дела, можно назвать одним словом — абсурд. Мне незачем скрываться, некому угрожать, нет доказательств, которые я мог бы уничтожить", — заявил в суде Серебренников.

По его словам, его защита заявила 30 ходатайств, в которых просит следствие выяснить, куда тратились наличные деньги, например, допросить сотрудников проекта "Платформа" и узнать, как они получали зарплату. "Следствию это неинтересно. По их версии, мы украли обналиченные деньги, а потом на них три года проводили проект", — отметил режиссер.

Адвокат Дмитрий Харитонов предложил за освобождение Серебренникова залог в размере 68 миллионов рублей (первоначальная сумма ущерба). "У меня таких денег нет, но если адвокат знает, откуда их взять, я только за", — заявил обвиняемый.

В мае 2017 года в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина.

Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов и в начале октября 2017 года была переведена под домашний арест. Ее дело было выделено в отдельное производство.

Остальные фигуранты вину не признают. Также по делу была заключена под домашний арест директор РАМТ Софья Апфельбаум. Малобродского следствие отпустило под подписку о невыезде по состоянию здоровья. Бывшая генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова заочно арестована и объявлена в международный розыск.