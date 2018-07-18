МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Из Словакии в Россию экстрадировали члена банды Шамиля Басаева Аслана Яндиева, причастного к серии резонансных терактов во Владикавказе в 2006 году, сообщили в ФСБ.

Гражданин России Аслан Ахметович Яндиев, 1978 года рождения, находился в международном розыске. В организации его передачи Москве, кроме ФСБ, участвовали Генпрокуратура, НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН.

Разыскиваемого обвиняют в причастности к организации и совершению в 2006 году серии терактов с применением самодельных взрывных устройств большой мощности на территории городского парка и в развлекательном центре Владикавказа, повлекших жертвы среди гражданского населения.

Скрываясь от уголовного преследования, в 2010 году Яндиев выехал за рубеж по поддельным документам и предпринимал попытки легализации на территории Швейцарии, Голландии и других европейских государств. В 2011-м его задержали в Словакии.

"В целях срыва экстрадиции фигурант в течение семи лет через адвокатов пытался опротестовывать решение о его выдаче в Россию, ссылаясь на необоснованность предъявляемых ему обвинений", — отмечается в сообщении.

Представленные доказательства преступной деятельности разыскиваемого позволили Братиславе вынести окончательное решение об экстрадиции.

Теракты во Владикавказе в 2006 году

Вечером второго февраля в центре Владикавказа в залах игровых автоматов, расположенных на ул. Куйбышева и на ул. Маркова, прогремели три взрыва с разницей в несколько минут. Первое устройство охранник успел вынести на улицу, и оно взорвалось за пределами здания. Через несколько минут в другом игровом центре сработало еще одно взрывное устройство – в результате погибла девушка, находившаяся недалеко от места взрыва, несколько человек получили ранения. Через некоторое время в этом же зале прогремел второй взрыв. Именно в результате него пострадало больше всего людей. В результате два человека погибли, 14 получили ранения. Впоследствии в больнице скончался один из тяжелораненых.

Двадцать пятого июля на улице Церетели в сквере имени Пушкина около трансформаторной станции взорвалось безоболочное взрывное устройство мощностью 25‑30 граммов в тротиловом эквиваленте. В радиусе трех квадратных метров от эпицентра взрыва в итоге собрали около пяти килограммов ртути. Жертв и разрушений не было. В этот же день на выезде из Владикавказа по адресу Черненское шоссе, 3 на дороге прогремел второй взрыв небольшой мощности. В результате него также никто не пострадал.