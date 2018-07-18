В Крыму при столкновении двух легковушек погибли три человека

Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. архивное фото

Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Три человека погибли в результате столкновения двух легковых машин в Крыму, сообщила РИА Новости представитель крымского управления МВД Ольга Богославская.

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло минувшей ночью на трассе Симферополь-Феодосия.

"В результате ДТП три человека погибли, и один получил телесные повреждения. По предварительным данным, один из участников ДТП допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения", — сказала Богославская.

По информации республиканского минздрава, в аварии погибли 11-месячная девочка, мужчина и женщина. Пострадавшей 35 лет, она в тяжелом состоянии госпитализирована в реанимационное отделение Белогорской центральной районной больницы.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Проводится проверка.