Жители Кемерово украли изъятые игровые автоматы и открыли подпольное казино

КЕМЕРОВО, 18 июл — РИА Новости. Шесть жителей Кемерово подозреваются в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования, часть которого была ранее изъята полицейскими по другому уголовному делу и украдена со склада, сообщает областное следственное управление СК РФ.

По данным ведомства, с июля 2017 года ранее судимый за аналогичное преступление житель областного центра с другими лицами, число которых пока устанавливается следствием (не менее пяти), в Центральном районе Кемерово оборудовали подвальное помещение под игорный зал.

"В целях маскировки преступной деятельности они позиционировали игорный бизнес как легальное предприятие, занимающееся торговлей векселями. В помещение был свободный доступ, примечательно, что и эта очередная уловка злоумышленников не смогла надолго скрыть их преступную деятельность", — говорится в сообщении.

Отмечается, что через некоторое время полицейским поступила информация о подпольной игорной деятельности, которая подтвердилась в ходе оперативных мероприятий. Следователи и сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии провели обыски в жилищах подозреваемых и в офисе. Изъято не менее 30 игровых автоматов, деньги, тетради с учетными записями, ноутбук, с которого организаторы могли наблюдать за происходящим в игорном зале.

"Установлено, что лица из числа подозреваемых, проникнув в помещение склада, похитили 15 игровых автоматов, которые ранее были изъяты сотрудниками полиции по другому уголовному делу, причинив ущерб в размере 225 тысяч рублей. В рамках оперативно-розыскного мероприятия похищенное имущество было обнаружено и изъято", — добавили в СУСК.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступления, устанавливают причастных к нему конкретных лиц, игроков, свидетелей и очевидцев. Также предстоит провести компьютерно-технические экспертизы, которые должны подтвердить, относится ли изъятое оборудование к игровому. Расследование уголовного дела по статьям "незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой" и "кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение с причинением значительного ущерба" продолжается.