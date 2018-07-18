Избившие DJ Smash получили два года колонии-поселения

Обвиняемые в избиении DJ Smash экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев и его друг Сергей Ванкевич в суде. 12 июля 2018

Обвиняемые в избиении DJ Smash экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев и его друг Сергей Ванкевич в суде. 12 июля 2018

ПЕРМЬ, 18 июл — РИА Новости. Ленинский районный суд Перми приговорил к двум годам лишения свободы в колонии-поселении обвиняемых в избиении DJ Smash экс-депутата Заксобрания Пермского края Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Приговор огласил судья Александр Симанов.

Таким образом, суд признал Телепнева и Ванкевича виновными в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, совершенном из хулиганских побуждений.

Старший помощник прокурора Перми Анастасия Мамошина просила у суда лишить обвиняемых свободы сроком на три с половиной года в колонии-поселении.

Что произошло

Следствием установлено, что в феврале в пермском ночном клубе "Дом Культуры" после отказа сделать повторное селфи Ванкевич уронил на пол DJ Smash (Андрея Ширмана), подоспевший к ним Телепнев нанес музыканту два удара, а затем нападавшего поддержал Ванкевич. Во время драки DJ Smash получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. На восстановление ему понадобилось три недели.

Судебный процесс по делу начался 29 июня в Ленинском районном суде. В ходе прошедших заседаний свои версии произошедшего конфликта озвучили сам потерпевший, свидетели и обвиняемые. Защита попыталась оспорить квалификацию уголовного дела. По мнению адвокатов, драка с DJ Smash произошла не из хулиганских побуждений — Телепнев якобы защищал друга, а Ванкевич сам получил травмы во время потасовки. Однако суд не учел доводы защиты.

В своем последнем слове Телепнев, обращаясь к участникам процесса, попросил прощения у потерпевшего и напомнил, что у него есть дети, о которых он не сможет заботиться, если будет лишен свободы. Ванкевич признал, что "не знал, что эти действия обернутся такими последствиями". Сам DJ Smash ранее заявил, что Телепнев и Ванкевич заслуживают сурового наказания, связанного с реальным лишением свободы, которое "позволит им реально осознать содеянное".