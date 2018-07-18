На юго-востоке Москвы иномарка въехала в столб, трое погибли

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Легковой автомобиль въехал в фонарный столб на улице Ташкентская на юго-востоке Москвы, в результате три человека погибли, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД.

ДТП произошло в районе 5 утра напротив дома 12 по улице Ташкентская.

"Мужчина – водитель, управляя автомобилем Hyundai, следуя по улице Ташкентская в направлении Волгоградского проспекта, не справился с управлением и совершил наезд на мачту городского освещения. В результате ДТП погибли три человека: водитель и два пассажира автомобиля", — пояснили в пресс-службе.

По факту ДТП ведется расследование, устанавливаются причины произошедшего.