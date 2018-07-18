Число отравившихся в закусочной в Туве выросло почти до 140 человек

КРАСНОЯРСК, 18 июл — РИА Новости. Число пострадавших в результате массового отравления, после того как они поели блюдо из мяса курицы в закусочной в столице Тувы Кызыле, выросло почти до 140 человек, сообщил в среду глава республики Шолбан Кара-оол на своей странице в социальной сети Facebook.

Во вторник Кара-оол писал, что 50 человек от 4 до 69 лет, в том числе 17 детей, попали в больницу с острой кишечной инфекцией. По данным главы региона, они отравились привезенным из-за пределов Тувы мясом курицы в закусочной. Закусочная на время проверки закрыта.

По данным Роспотребнадзора на вторник, к медикам обратились более 90 человек. В среду минздрав региона проинформировал о 61 человеке, госпитализированном с отравлением, из них 16 в стабильно тяжелом состоянии.

"На данный час зарегистрировано 137 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, из них у 37 детей. Госпитализирован 61 человек, из них 18 детей. Состояние стабильное с положительной динамикой. Министру здравоохранения РТ О.Э. Донгак поручено не ослаблять личный контроль за состоянием каждого человека, особенно ребятишек. Перед руководителем канцелярии Монгал А.М. поставил задачу выяснить все обстоятельства массового отравления людей, найти виновных лиц, в том числе должностных", — написал глава региона.

По факту отравления полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей). Максимальная санкция — ограничение свободы на один год. Как отмечает правление Роспотребнадзора по республике, некачественное мясо птицы могло поступить в республику из Воронежской области, Хакасии или Красноярского края.