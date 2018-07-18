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Происшествия

Прокуратура обжаловала арест обвиняемого по делу "Зимней вишни"

Сюжет:
Пожар в торговом центре в Кемерово (1063)
(обновлено: 07:38 18.07.2018)
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© РИА Новости / Ольга КлимоваНачальник службы пожаротушения ФГКУ Первый отряд Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области Андрей Бурсин. Архивное фотоНачальник службы пожаротушения ФГКУ Первый отряд Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области Андрей Бурсин. Архивное фото
© РИА Новости / Ольга Климова

КЕМЕРОВО, 18 июл — РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово принял представление прокуратуры и апелляционную жалобу защиты на арест начальника службы пожаротушения Андрея Бурсина, обвиняемого в халатности по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", где 25 марта погибли 60 человек, сообщили РИА Новости в суде.

Начальник службы пожаротушения ФГКУ «Первый отряд Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области» Андрей Бурсин. 10 июля 2018
© РИА Новости / Ольга Климова
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Следствие по делу "Зимней вишни" заявило о давлении на потерпевших

Начальника службы пожаротушения Первого отряда Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области Андрея Бурсина задержали июля. Следствие сразу настаивало на его аресте, однако суд по просьбе прокуратуры продлил срок его задержания до 72 часов, то есть до утра вторника, чтобы стороны ознакомились с материалами дела. Позже Бурсина отправили в СИЗО на два месяца, то есть до 7 сентября.

По словам собеседника агентства, апелляции будет рассматривать Кемеровский областной суд. Представитель облсуда уточнил РИА Новости, что материалы к ним пока не поступили, поэтому конкретная дата рассмотрения еще не назначена.

По версии следствия, Бурсин в нарушение "Боевого устава" и федерального законодательства не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона в помещении торгового центра и проведение разведки пожара надлежащим образом, из-за чего погибли люди. За пожарного вступились его коллеги и родственники, в интернете появилась петиция в его поддержку, которая собрала уже более 68,3 тысячи подписей.

Трагедия в "Зимней вишне"

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них дети.

Демонтаж сгоревшего ТЦ Зимняя вишня в Кемерове. 14 июля 2018
© РИА Новости / Ольга Климова
В Кемерово начали демонтаж внешних элементов на здании ТЦ "Зимняя вишня"
В основном не удалось выбраться тем, кто был в кинозалах. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за сто лет.

Следствие установило, что в торговом центре не работала автоматическая пожарная сигнализация, а охранник не стал включать принудительную систему оповещения о ЧП.

Ранее фигурантами уголовного дела стали десять человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника, руководителей областного МЧС, а также ответственных за пожарную сигнализацию в здании и непосредственное тушение огня на месте происшествия. Все они арестованы.

Пожар в торговом центре в Кемерово
© РИА Новости, Инфографика
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Пожар в торговом центре в Кемерово

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