Следователь просит продлить арест экс-чиновников МЧС по делу "Зимней вишни"

КЕМЕРОВО, 18 июл — РИА Новости. Ходатайства следствия о продлении ареста сотрудников МЧС Александра Мамонтова и Григория Терентьева, обвиняемых по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", поступили в Центральный районный суд Кемерово, сообщили РИА Новости в среду в суде.

Теперь уже бывший начальник главного управления МЧС по Кузбассу Мамонтов и начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по городам Кемерово, Березовский и Кемеровскому району Терентьев подозреваются в халатности, а Мамонтов ещё и в растрате. По версии следствия, они не запланировали и не провели в 2017–2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня", где 25 марта произошел крупный пожар. Мамонтов и Терентьев были задержаны 25 мая, позже суд по ходатайству следствия арестовал обоих до 25 июля.

"В Центральный райсуд проступили материалы с ходатайством старшего следователя по особо важным делам при председатели Следственного комитета РФ о продление срока содержания под стражей в отношении обвиняемых Мамонтова и Терентьева по уголовному делу по факту пожара в ТЦ "Зимняя вишня". Рассмотрение обоих ходатайств назначено на 19 июля", — сказал собеседник агентства.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошёл 25 марта и унёс жизни 60 человек, большинство из которых дети. В рамках уголовного дела по данному факту задержаны 11 человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника, а также ответственных за пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте ЧП.