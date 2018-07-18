В КБР спасатели обнаружили попавших под камнепад альпинистов из Москвы

НАЛЬЧИК, 18 июл — РИА Новости. Спасатели нашли двух альпинистов из Москвы, которые попали под камнепад в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, и спускают их вниз, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального ГУМЧС Кантемир Беров.

Ранее сообщалось, что в 20.30 мск во вторник в Эльбрусском районе в ущелье Адыр-Су приблизительно на высоте 3 тысячи метров группа из четырех человек из Москвы попала под камнепад. В результате пострадали два человека — мужчина и женщина. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, а женщина — перелом ноги, остальные члены группы не пострадали.

"Спасатели нашли пострадавших альпинистов, сейчас их спускают на турбазу "Уллу-Тау". Состояние пострадавших стабильное, они находятся в сознании", — сказал собеседник агентства.

Это уже вторая спасательная операция, которая проводится в горах Кабардино-Балкарии. Ранее сообщалось, что вечером во вторник при восхождении по маршруту в горах в Черекском районе сорвался альпинист, входивший в группу из пяти человек. На его поиски также вышли спасатели.