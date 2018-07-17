В горах Кабардино-Балкарии альпинист сорвался во время восхождения

НАЛЬЧИК, 17 июл – РИА Новости. Альпинист сорвался во время восхождения в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, на его поиски вышли спасатели, сообщает региональный главк МЧС.

"В 20.30 мск во вторник поступила предварительная информация, что при восхождении по маршруту в горах в Черекском районе сорвался альпинист", — говорится в сообщении. Отмечается, что турист входил в группу из пяти человек.

"На место происшествия выдвинулись четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России", — уточнили в ведомстве.