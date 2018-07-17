Суд повторно ограничил Серебренникова в сроках чтения дела

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Басманный суд Москвы повторно ограничил до 1 сентября режиссера Кирилла Серебренникова в сроках ознакомления с делом о мошенничестве в "Седьмой студии", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Срок предварительного следствия продлён до 19 сентября. Следователю предстоит ознакомить Серебренникова с примерно 100 томами уголовного дела и вещественными доказательствами.
Следователь просил ограничить Серебренникова и его защитников на ранее заявленный срок, то есть до 19 июля. По словам представителя следствия, режиссёр и его защитники являются произвольно, несмотря на то, что их неоднократно уведомляют, и затягивают ознакомление. Он также добавил, что никто из обвиняемых не закончил знакомиться с материалами дела.
В мае 2017 года в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина.
Остальные фигуранты вину не признают. Также по делу заключена под домашний арест директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Бывшая генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова заочно арестована и объявлена в международный розыск.