Источник сообщил о задержании бывшего зампрокурора Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл — РИА Новости. Бывший заместитель прокурора Нижегородской области Виктор Морозов задержан по подозрению в убийстве соседки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Пятого марта 2018 года в доме села Безводное Кстовского района Нижегородской области было обнаружено тело 69-летней пенсионерки с признаками насильственной смерти.

"Семнадцатого июля по подозрению в убийстве пожилой женщины был задержан ее сосед — бывший заместитель прокурора Нижегородской области, генерал в отставке Виктор Михайлович Морозов. Что стало причиной преступления – личные отношения или что-то еще, пока не известно", — рассказал источник.

На сайте СУСК России по Нижегородской области сообщается, что "в ходе расследования уголовного дела по подозрению в совершении данного преступления задержан 69-летний пенсионер".

"По версии следствия, в начале марта 2018 года в доме погибшей находился подозреваемый. В ходе ссоры между соседями пенсионер сначала избил женщину, а затем задушил ее. С целью имитирования ограбления он разбросал на первом этаже дома предметы мебели, одежды, а также документы и скрылся с места преступления. В настоящее время следователи СК работают с подозреваемым. Выясняются все обстоятельства совершенного преступления и его мотивы. Расследование по уголовному делу продолжается", — сообщается на сайте регионального СУСК.