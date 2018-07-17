РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Россия назвала имена граждан США, которых хочет допросить по делу Браудера

Сюжет:
Главное за 17 июля 2018 года (7)
(обновлено: 20:49 17.07.2018)
18151
© AFP 2018 / Bertrand GuayУильям Браудер. Архивное фотоУильям Браудер. Архивное фото
© AFP 2018 / Bertrand Guay

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Генпрокуратура РФ во вторник сообщила имена американских граждан, которых необходимо допросить по делу осужденного в РФ главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. В их числе начальник управления Генпрокуратуры Александр Куренной назвал бывшего посла США в России Майкла Макфола, нескольких сотрудников американских спецслужб, двоих экс-помощников госсекретаря США, американских финансистов братьев Зифф. В список попал и агент британской Ми-6 Кристофер Стил.

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол. Архивное фото
© AP Photo / Misha Japaridze
Россия хочет допросить бывшего посла США Макфола по делу Браудера
Эти имена были озвучены российской Генпрокуратурой на следующий день после саммита РФ-США в Хельсинки, где президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции предложил американским следователям сделать запросы в Россию на допрос 12 предполагаемых российских разведчиков, "а может быть даже и приехать в Россию для опроса". При этом президент РФ подчеркнул, что тогда от американской стороны ожидаются аналогичные шаги по принципу взаимности: в ответ российская сторона будет ждать, что в США в присутствии российских следователей допросят тех лиц, в том числе, представителей спецслужб США, которых Москва подозревает в совершении преступлений на территории Российской Федерации.

Ранее заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн заявил, что минюст США выдвинул новые обвинения против 12 россиян, якобы работавших на ГРУ, в рамках проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования по вменяемому РФ "вмешательству" в выборы в США.

Представители Госдепа и спецслужб

"Мы готовы отправить в США очередной запрос с просьбой допросить этих людей, а также других сотрудников американских спецслужб, ряда госслужащих и предпринимателей", — сообщил журналистам начальник управления Генпрокуратуры Александр Куренной.

Среди американских чиновников, которых Россия хотела бы допросить по делу осужденного в РФ главы фонде Hermitage Capital Уильяма Браудера, Куренной назвал бывшего посла США в России Майкла Макфола. Он отметил, что под руководством Макфола "в 2009-2010 годах компилировались докладные записки в Госдепартамент США из Москвы о ходе следствия по делу Магнитского".

Международный финансист и инвестор Уильям Браудер. Архивное фото
© AFP 2018 / ANP / Robin van Lonkhuijsen
Генпрокуратура хочет допросить по делу Браудера сотрудников АНБ и ЦРУ
Начальник управления ГП РФ также назвал сотрудников агентства национальной безопасности США Тодда Хаймана, Светлану Энгерт и Александра Шварцмана, агента ЦРУ Джима Роута.

"Это сотрудники агентства национальной безопасности США Тодд Хайман, он подписал под присягой иск в суд США со слов Браудера; Светлана Энгерт — забирала похищенные материалы уголовного дела из России; Александр Шварцман, опекал Браудера в период его пребывания в США. Джим Роут, агент ЦРУ, финансовый распорядитель Браудера", — отметил Куренной.

В список попали двое бывших помощников госсекретаря США Дэвид Крэмер и Джонатан Винер, а также Роберт Отто, "до января 2017 года — заместитель начальника разведывательного управления Госдепартамента США, возглавлял Бюро разведки и исследований госдепартамента США по российской внутренней политике в отделе по России и Евразии". Кроме того, в ГП РФ хотели бы допросить и являвшегося в 2009 году сотрудником Хельсинкской комиссии США Кайла Паркера.

"Опекуны" Браудера

Куренной пояснил, что в Генпрокуратуре хотят допросить сотрудников спецслужб США, давших под присягой ложные показания против бизнесмена Дениса Кацыва и опекавших осужденного в РФ главу фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

Герб на ограде у здания Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Россия хочет допросить опекавших Браудера сотрудников спецслужб США
"В рамках расследования одного из уголовных дел против Браудера, которые продолжают расследоваться следственными органами в РФ, и его преступной группы мы готовы отправить очередной запрос американским коллегам для того, чтобы допросить этих сотрудников американских спецслужб, ряд государственных служащих, предпринимателей и иных лиц, причастных к незаконной деятельности Браудера. Все, что я сказал выше, мы можем подтвердить документами, и если коллеги из США обратятся к нам за соответствующей информацией, то мы в рамках международного правового сотрудничества готовы оказать необходимую помощь и содействие. Но подчеркну, на паритетной основе, а не в одностороннем порядке", — сказал Куренной.

Он добавил, что имеются в виду те сотрудники спецслужб США, которые участвовали в формировании ложных доказательств виновности "гражданина России" в судебном процессе США против Prevezon и опекали осужденного бизнесмена Браудера.

Партнеры по криминалу

В список попали и американские финансисты братья Зифф, которых официальный представитель ГП РФ назвал "партнерами" Браудера по "криминальному бизнесу".

Финансист и инвестор Уильям Браудер. Архивное фото
© AFP 2018 / Leon Neal
Спецслужбы США помогали Браудеру совершать незаконные сделки, заявил Путин
"Это получатели незаконных доходов, сами братья Зифф, многолетние партнеры по криминальному бизнесу Браудера", — сказал Куренной, говоря о людях, которых хотела бы допросить ГП РФ.

Не только американцы

В числе тех, кого российская Генпрокуратура хотела бы допросить до делу Браудера, не только граждане США, но и сотрудник британской спецслужбы Ми-6 Кристофер Стил.

"Кстати, у нас есть вопросы не только к гражданам США. Среди прочих я бы отметил сотрудников специальных служб других государств, которые взаимодействовали с теми людьми, которых я ранее назвал. Например, очень хотели бы пообщаться с Кристофером Стилом. Это агент британской Ми-6. Длительный период времени он имел контакты с группой лоббистов "акта Магнитского" и, что интересно, именно через этого человека инициировалось то самое расследование спецпрокурора (Роберта) Мюллера, которое всем известно под названием "Досье Трампа", — сказал Куренной.

400 тыс вместо 400 млн

Куренной также сообщил, что преступная группа Браудера вывела из России свыше 1,5 миллиарда долларов США, из которых на счета Демократической партии США попало около 400 тысяч долларов, а не 400 миллионов, как озвучивалось ранее.

Уильям Браудер. Архивное фото
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
Генпрокуратура уточнила сумму, переведенную Браудером Демпартии США
"Преступная группа Браудера с помощью оффшорных схем вывела из РФ денежные средства и акции на общую сумму более 1,5 миллиарда долларов, из этих средств на счета Демпартии были переведены минимум 400 тысяч долларов", — сказал он.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в понедельник по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки заявил, что деловые партнеры Браудера незаконным образом заработали в России более полутора миллиарда долларов и направили 400 миллионов долларов на избирательную кампанию Хиллари Клинтон.

"Позднее президент попросил нас, чтобы мы поправили его оговорку, которую он допустил вчера, не 400 миллионов, а 400 тысяч, но и это достаточно огромная сумма", — отметил он.

Дело Браудера

Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского. В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, в настоящее время живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск.

Международный финансист и инвестор Уильям Браудер
© AP Photo / Remy de la Mauviniere
Уголовное дело основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера
В 2013 году Браудер был осужден в России за налоговые махинации. Суд установил, что Магнитский в интересах Браудера в 1997–2002 годах реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя фирмы, зарегистрированные в Калмыкии и находившиеся под управлением Hermitage Capital. Он не собирается возвращаться в Россию, поэтому приговор заочный — возможность исполнить его появится, только если Браудер окажется в РФ.

В конце 2017 года Тверской суд Москвы признал Браудера виновным в неуплате налогов и намеренном банкротстве предприятия "Дальняя степь", но не стал ужесточать срок наказания в девять лет, полученный по предыдущему приговору.

Комментировать
Происшествия
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Нестор Рустов
Вова оговорился про 400 миллионов,а подчиненным приходится отмазываться за сумму в тысячу раз меньше. Как в анекдоте - ложечки нашлись,правда,не золотые,а люминиевые,а осадок остался )
21:07
17.07.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена