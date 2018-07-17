Россия назвала имена граждан США, которых хочет допросить по делу Браудера

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Генпрокуратура РФ во вторник сообщила имена американских граждан, которых необходимо допросить по делу осужденного в РФ главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. В их числе начальник управления Генпрокуратуры Александр Куренной назвал бывшего посла США в России Майкла Макфола, нескольких сотрудников американских спецслужб, двоих экс-помощников госсекретаря США, американских финансистов братьев Зифф. В список попал и агент британской Ми-6 Кристофер Стил.

Эти имена были озвучены российской Генпрокуратурой на следующий день после саммита РФ-США в Хельсинки, где президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции предложил американским следователям сделать запросы в Россию на допрос 12 предполагаемых российских разведчиков, "а может быть даже и приехать в Россию для опроса". При этом президент РФ подчеркнул, что тогда от американской стороны ожидаются аналогичные шаги по принципу взаимности: в ответ российская сторона будет ждать, что в США в присутствии российских следователей допросят тех лиц, в том числе, представителей спецслужб США, которых Москва подозревает в совершении преступлений на территории Российской Федерации.

Ранее заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн заявил, что минюст США выдвинул новые обвинения против 12 россиян, якобы работавших на ГРУ, в рамках проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования по вменяемому РФ "вмешательству" в выборы в США.

Представители Госдепа и спецслужб

"Мы готовы отправить в США очередной запрос с просьбой допросить этих людей, а также других сотрудников американских спецслужб, ряда госслужащих и предпринимателей", — сообщил журналистам начальник управления Генпрокуратуры Александр Куренной.

Среди американских чиновников, которых Россия хотела бы допросить по делу осужденного в РФ главы фонде Hermitage Capital Уильяма Браудера, Куренной назвал бывшего посла США в России Майкла Макфола. Он отметил, что под руководством Макфола "в 2009-2010 годах компилировались докладные записки в Госдепартамент США из Москвы о ходе следствия по делу Магнитского".

Начальник управления ГП РФ также назвал сотрудников агентства национальной безопасности США Тодда Хаймана, Светлану Энгерт и Александра Шварцмана, агента ЦРУ Джима Роута.

"Это сотрудники агентства национальной безопасности США Тодд Хайман, он подписал под присягой иск в суд США со слов Браудера; Светлана Энгерт — забирала похищенные материалы уголовного дела из России; Александр Шварцман, опекал Браудера в период его пребывания в США. Джим Роут, агент ЦРУ, финансовый распорядитель Браудера", — отметил Куренной.

В список попали двое бывших помощников госсекретаря США Дэвид Крэмер и Джонатан Винер, а также Роберт Отто, "до января 2017 года — заместитель начальника разведывательного управления Госдепартамента США, возглавлял Бюро разведки и исследований госдепартамента США по российской внутренней политике в отделе по России и Евразии". Кроме того, в ГП РФ хотели бы допросить и являвшегося в 2009 году сотрудником Хельсинкской комиссии США Кайла Паркера.

"Опекуны" Браудера

Куренной пояснил, что в Генпрокуратуре хотят допросить сотрудников спецслужб США, давших под присягой ложные показания против бизнесмена Дениса Кацыва и опекавших осужденного в РФ главу фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

"В рамках расследования одного из уголовных дел против Браудера, которые продолжают расследоваться следственными органами в РФ, и его преступной группы мы готовы отправить очередной запрос американским коллегам для того, чтобы допросить этих сотрудников американских спецслужб, ряд государственных служащих, предпринимателей и иных лиц, причастных к незаконной деятельности Браудера. Все, что я сказал выше, мы можем подтвердить документами, и если коллеги из США обратятся к нам за соответствующей информацией, то мы в рамках международного правового сотрудничества готовы оказать необходимую помощь и содействие. Но подчеркну, на паритетной основе, а не в одностороннем порядке", — сказал Куренной.

Он добавил, что имеются в виду те сотрудники спецслужб США, которые участвовали в формировании ложных доказательств виновности "гражданина России" в судебном процессе США против Prevezon и опекали осужденного бизнесмена Браудера.

Партнеры по криминалу

В список попали и американские финансисты братья Зифф, которых официальный представитель ГП РФ назвал "партнерами" Браудера по "криминальному бизнесу".

Не только американцы

"Это получатели незаконных доходов, сами братья Зифф, многолетние партнеры по криминальному бизнесу Браудера", — сказал Куренной, говоря о людях, которых хотела бы допросить ГП РФ.

В числе тех, кого российская Генпрокуратура хотела бы допросить до делу Браудера, не только граждане США, но и сотрудник британской спецслужбы Ми-6 Кристофер Стил.

"Кстати, у нас есть вопросы не только к гражданам США. Среди прочих я бы отметил сотрудников специальных служб других государств, которые взаимодействовали с теми людьми, которых я ранее назвал. Например, очень хотели бы пообщаться с Кристофером Стилом. Это агент британской Ми-6. Длительный период времени он имел контакты с группой лоббистов "акта Магнитского" и, что интересно, именно через этого человека инициировалось то самое расследование спецпрокурора (Роберта) Мюллера, которое всем известно под названием "Досье Трампа", — сказал Куренной.

400 тыс вместо 400 млн

Куренной также сообщил, что преступная группа Браудера вывела из России свыше 1,5 миллиарда долларов США, из которых на счета Демократической партии США попало около 400 тысяч долларов, а не 400 миллионов, как озвучивалось ранее.

"Преступная группа Браудера с помощью оффшорных схем вывела из РФ денежные средства и акции на общую сумму более 1,5 миллиарда долларов, из этих средств на счета Демпартии были переведены минимум 400 тысяч долларов", — сказал он.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в понедельник по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки заявил, что деловые партнеры Браудера незаконным образом заработали в России более полутора миллиарда долларов и направили 400 миллионов долларов на избирательную кампанию Хиллари Клинтон.

"Позднее президент попросил нас, чтобы мы поправили его оговорку, которую он допустил вчера, не 400 миллионов, а 400 тысяч, но и это достаточно огромная сумма", — отметил он.

Дело Браудера

Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского. В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, в настоящее время живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск.

В 2013 году Браудер был осужден в России за налоговые махинации. Суд установил, что Магнитский в интересах Браудера в 1997–2002 годах реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя фирмы, зарегистрированные в Калмыкии и находившиеся под управлением Hermitage Capital. Он не собирается возвращаться в Россию, поэтому приговор заочный — возможность исполнить его появится, только если Браудер окажется в РФ.

В конце 2017 года Тверской суд Москвы признал Браудера виновным в неуплате налогов и намеренном банкротстве предприятия "Дальняя степь", но не стал ужесточать срок наказания в девять лет, полученный по предыдущему приговору.