В Костроме следствие проверяет информацию об отравлении детей тортами

ВОРОНЕЖ, 17 июл — РИА Новости. Следствие проверяет информацию об отравлении в Костроме тортами шестерых детей, у которых врачи диагностировали сальмонеллез, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.

Информация об отравлении появилась 17 июля на сайте ГТРК "Кострома". По данным телекомпании, в больницу Кос­тромско­го ок­ру­га №1 поступили шестеро детей, которые ели торты, купленные в магазинах одной из торговых сетей.

"В рамках проверки следователем будет дана юридическая оценка по статье 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.

Как информирует телекомпания, в настоящий момент состояние детей стабилизировалось, "тяжелых" пациентов среди них нет.