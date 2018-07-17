Суд арестовал генерала Дрыманова на два месяца

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего главу Следственного комитета Москвы генерала Александра Дрыманова на два месяца передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

По просьбе следователя ФСБ заседание проходило в закрытом режиме. Сам Дрыманов не возражал против такой меры.

Генерал перед заседанием заявил, что вину не признает и не собирается покидать территорию России.

Дрыманова подозревают в получении двух взяток — в крупном и особо крупном размере. По информации источника РИА Новости, следствие вменяет Дрыманову получение 200 тысяч долларов, которые стали частью взятки в миллион долларов, переданной представителями криминальных структур офицерам СК через посредника, предпринимателя Дмитрия Смычковского.

Генерал заявил, что намерен обжаловать арест.

Как сообщал ранее адвокат Александр Карабанов, Дрыманова задержали в рамках уголовного дела о подкупе офицеров Следственного комитета людьми так называемого "вора в законе" Шакро Молодого.

Александр Дрыманов — не первый сотрудник СК, ставший фигурантом громкого дела о коррупции в ведомстве.

Дело сотрудников СК

Главными фигурантами коррупционного скандала в СК являются Михаил Максименко, Александр Ламонов и Денис Никандров. Им вменялось получение от вора в законе Шакро Молодого (Захария Калашова) полумиллиона евро за смягчение обвинения и освобождение из СИЗО другого "авторитета" — Итальянца (Андрея Кочуйкова).

Через год расследования было возбуждено второе уголовное дело. Выяснилось, что офицерам за Итальянца передали 500 тысяч долларов, а не евро, и не от Шакро, а от бизнесмена Олега Шейхаметова. После этого дело в отношении Максименко выделили в отдельное производство.

Кроме того, Максименко обвиняли в получении 50 тысяч долларов от бизнесмена из Петербурга Бадри Шенгелии за "лоббирование" возбуждения уголовного дела о краже у него дорогих часов марки Hublot.

Дела в отношении Никандрова и Ламонова также выделены в отдельные производства.

Шакро Молодого приговорили к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима. Его ближайшего соратника Итальянца отправили в колонию на восемь лет и десять месяцев.

Максименко получил 13 лет колонии строгого режима и штраф в 165 миллионов рублей.

Суд над Ламоновым и Никандровым продолжается.