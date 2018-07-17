Суд арестовал генерала Дрыманова на два месяца

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего главу Следственного комитета Москвы генерала Александра Дрыманова на два месяца передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Генерал перед заседанием заявил, что вину не признает и не собирается покидать территорию России.
Дрыманова подозревают в получении двух взяток — в крупном и особо крупном размере. По информации источника РИА Новости, следствие вменяет Дрыманову получение 200 тысяч долларов, которые стали частью взятки в миллион долларов, переданной представителями криминальных структур офицерам СК через посредника, предпринимателя Дмитрия Смычковского.
Генерал заявил, что намерен обжаловать арест.
Александр Дрыманов — не первый сотрудник СК, ставший фигурантом громкого дела о коррупции в ведомстве.
Дело сотрудников СК
Главными фигурантами коррупционного скандала в СК являются Михаил Максименко, Александр Ламонов и Денис Никандров. Им вменялось получение от вора в законе Шакро Молодого (Захария Калашова) полумиллиона евро за смягчение обвинения и освобождение из СИЗО другого "авторитета" — Итальянца (Андрея Кочуйкова).
Через год расследования было возбуждено второе уголовное дело. Выяснилось, что офицерам за Итальянца передали 500 тысяч долларов, а не евро, и не от Шакро, а от бизнесмена Олега Шейхаметова. После этого дело в отношении Максименко выделили в отдельное производство.
Кроме того, Максименко обвиняли в получении 50 тысяч долларов от бизнесмена из Петербурга Бадри Шенгелии за "лоббирование" возбуждения уголовного дела о краже у него дорогих часов марки Hublot.
Дела в отношении Никандрова и Ламонова также выделены в отдельные производства.
Шакро Молодого приговорили к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима. Его ближайшего соратника Итальянца отправили в колонию на восемь лет и десять месяцев.
Максименко получил 13 лет колонии строгого режима и штраф в 165 миллионов рублей.
Суд над Ламоновым и Никандровым продолжается.