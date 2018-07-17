В Татарстане четыре человека погибли в ДТП

КАЗАНЬ, 17 июл — РИА Новости. Грузовик Ford и пассажирский УАЗ столкнулись в Татарстане во вторник вечером, в результате погибли четыре человека, находившихся в УАЗе, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
На момент прибытия первого пожарного подразделения в 17.22 мск происходило горение обоих автомобилей. По информации МЧС, в автомобиле УАЗ находились четыре человека. Водитель грузового автомобиля не пострадал, госпитализация не требуется. В результате ДТП погибли водитель и три пассажира автомобиля УАЗ. Личности погибших устанавливаются.
МЧС отмечает, что затора на участке автодороги в месте ДТП нет, сотрудниками ГИБДД организовано реверсивное движение.