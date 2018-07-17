В Татарстане четыре человека погибли в ДТП

КАЗАНЬ, 17 июл — РИА Новости. Грузовик Ford и пассажирский УАЗ столкнулись в Татарстане во вторник вечером, в результате погибли четыре человека, находившихся в УАЗе, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.

"В 17.11 мск по системе "Глонасс 112" поступило сообщение о том, что произошло столкновение автомобиля УАЗ "буханка" и грузового автомобиля Ford без прицепа с последующим возгоранием на 1186-м километре федеральной автодороги М-7 "Волга" (Москва-Уфа)", — говорится в сообщении.

На момент прибытия первого пожарного подразделения в 17.22 мск происходило горение обоих автомобилей. По информации МЧС, в автомобиле УАЗ находились четыре человека. Водитель грузового автомобиля не пострадал, госпитализация не требуется. В результате ДТП погибли водитель и три пассажира автомобиля УАЗ. Личности погибших устанавливаются.

МЧС отмечает, что затора на участке автодороги в месте ДТП нет, сотрудниками ГИБДД организовано реверсивное движение.