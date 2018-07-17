Эксперт, признавший сбитого в Балашихе мальчика "пьяным", пойдет под суд

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Железнодорожный суд Подмосковья 30 июля начнет процесс по делу обвиняемого в халатности судмедэксперта, который в прошлом году нашел 2,7 промилле алкоголя в крови погибшего в Подмосковье в ДТП ребенка, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заведующего Железнодорожным отделением ГБУЗ Московской области "Бюро судебно-медицинских экспертиз" Михаила Клейменова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей УК РФ "халатность". Уголовное дело направлено в суд.
Санкция части 1 статьи 293 УК РФ, по которой возбуждено уголовное дело, предполагает максимальное наказание в виде исправительных работ на срок до одного года, обязательных работ на срок до 360 часов или штрафа в размере до 120 тысяч рублей (либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года).
Как выяснил Следственный комитет, возбудивший по этому факту дело о халатности, судмедэксперт специально загрязнил кровь спиртообразующей микрофлорой, поэтому в образце и были найдены 2,7 промилле алкоголя.
В марте Мособлсуд оставил в силе приговор Алисовой, получившей три года колонии-поселения.