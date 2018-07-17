Эксперт, признавший сбитого в Балашихе мальчика "пьяным", пойдет под суд

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Железнодорожный суд Подмосковья 30 июля начнет процесс по делу обвиняемого в халатности судмедэксперта, который в прошлом году нашел 2,7 промилле алкоголя в крови погибшего в Подмосковье в ДТП ребенка, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.

"Суд назначил предварительные слушания по делу на 30 июля. Согласно законодательству, они пройдут в закрытом режиме", — сказала она. На заседании обсудят процессуальные вопросы предстоящего судебного разбирательства, после чего суд определится с датой рассмотрения дела по существу.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заведующего Железнодорожным отделением ГБУЗ Московской области "Бюро судебно-медицинских экспертиз" Михаила Клейменова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей УК РФ "халатность". Уголовное дело направлено в суд.

Санкция части 1 статьи 293 УК РФ, по которой возбуждено уголовное дело, предполагает максимальное наказание в виде исправительных работ на срок до одного года, обязательных работ на срок до 360 часов или штрафа в размере до 120 тысяч рублей (либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года).

В апреле 2017 года в Балашихе Ольга Алисова, находясь за рулем Hyundai Solaris, "проявила преступную небрежность", наехав на ребенка на скорости "не менее 20 километров в час". Мальчик скончался на месте. Подсудимая вину не признала, заявив, что была трезва и ехала не быстрее 20 километров в час по двору, а после наезда на ребенка вызвала скорую помощь. Огромный резонанс ДТП в Балашихе получило после того, как первичная судмедэкспертиза выявила в крови мальчика алкоголь, причем в дозе, "соответствующей сильной степени опьянения". Позже комплексная судебная экспертиза опровергла этот вывод, установив, что ребенок был трезв.

Как выяснил Следственный комитет, возбудивший по этому факту дело о халатности, судмедэксперт специально загрязнил кровь спиртообразующей микрофлорой, поэтому в образце и были найдены 2,7 промилле алкоголя.

В марте Мособлсуд оставил в силе приговор Алисовой, получившей три года колонии-поселения.