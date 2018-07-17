ГП заявила о желании допросить по делу Браудера не только американцев

РОССИЯ ХОТЕЛА БЫ ДОПРОСИТЬ ПО ДЕЛУ БРАУДЕРА НЕ ТОЛЬКО АМЕРИКАНЦЕВ, НО И СОТРУДНИКОВ СПЕЦСЛУЖБ ДРУГИХ СТРАН, НАПРИМЕР МИ-6 — ГП

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