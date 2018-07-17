Генпрокуратура назвала сотрудников АНБ и ЦРУ, которых хочет допросить

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Среди американских чиновников, которых Россия хотела бы допросить по делу осужденного в РФ главы фонде Hermitage Capital Уильяма Браудера, бывший посол США в РФ Майкл Макфол, сообщил журналистам начальник управления Генпрокуратуры Александр Куренной.

"Мы готовы отправить в США очередной запрос с просьбой допросить этих людей, а также других сотрудников американских спецслужб, ряда госслужащих и предпринимателей. Назову некоторых из них. Это сотрудники агентства национальной безопасности США Тодд Хайман, он подписал под присягой иск в суд США со слов Браудера. Светлана Энгерт — забирала похищенные материалы уголовного дела из России. Александр Шварцман, опекал Браудера в период его пребывания в США. Джим Роут, агент ЦРУ, финансовый распорядитель Браудера", — отметил Куренной.

"Роберт Отто, до января 2017 года — заместитель начальника разведывательного управления Госдепартамента США, возглавлял Бюро разведки и исследований госдепартамента США по российской внутренней политике в отделе по России и Евразии. Дэвид Крэмер, в недавнем прошлом сотрудник Госдепартамента США, помощник госсекретаря. Джонатан Винер, помощник сенатора Керри, сотрудник Госдепартамента. Кайл Паркер, в 2009 году — сотрудник Хельсинкской комиссии США. Майкл Макфол, бывший посол США в России, под его руководством в 2009-2010 годах компилировались докладные записки в госдепартамент США из Москвы о ходе следствия по делу Магнитского. Ну и конечно же получатели незаконных доходов, сами братья Зифф, многолетние партнёры по криминальному бизнесу Уильяма Браудера", — пояснил Куренной.

Уильям Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского. В 1995-2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, в настоящее время живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск.

В 2013 году Браудер был осужден в России за налоговые махинации. Суд установил, что Магнитский в интересах Браудера в 1997-2002 годах реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя фирмы, зарегистрированные в Калмыкии и находившиеся под управлением Hermitage Capital. Он не собирается возвращаться в Россию, поэтому приговор заочный — возможность исполнить его появится, только если Браудер окажется в РФ.

В конце 2017 года Тверской суд Москвы признал Браудера виновным в неуплате налогов и намеренном банкротстве предприятия "Дальняя степь", но не стал ужесточать срок наказания в девять лет, полученный по предыдущему приговору.