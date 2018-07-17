Прокуратура проверяет инцидент на Лене, где затонул сухогруз

ИРКУТСК, 17 июл – РИА Новости. Осетровская транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия на реке Лене, где столкнулись два грузовых судна, один из которых, получив пробоину, затонул, сообщает надзорное ведомство.

Ранее сообщалось, что сухогруз "Капитан Александр Носков" столкнулся с баржей и сел на мель.

По данным транспортной прокуратуры, грузовое судно и баржа, шедшая в составе с теплоходом "Якурим", столкнулись на 3538-м километре реки Лена в 05.30 по местному времени (12.30 мск).

"В результате полученных повреждений теплоход "Капитан Александр Носков" затонул. Жертв нет", — сообщила прокуратура, добавив, что по данному факту начата проверка.