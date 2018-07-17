Генерал Дрыманов ночевал в изоляторе, сообщил источник

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Экс-руководитель московского главка СК генерал Александр Дрыманов был задержан накануне и провел ночь в изоляторе, а сегодня к нему приехал адвокат, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Дрыманова задержали еще вчера вечером, ночь он провел в ИВС на Петровке, а сегодня к нему приехал адвокат", — сказал собеседник агентства.

Официально фабула обвинения пока не сообщается, однако другой источник РИА Новости отмечал, что речь как минимум о двух эпизодах получения взятки.

Как сообщал РИА Новости адвокат Александр Карабанов, Дрыманова задержали в рамках уголовного дела о подкупе офицеров Следственного комитета людьми так называемого "вора в законе" Шакро Молодого.

По нему уже осужден на 13 лет колонии строгого режима экс-глава управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко, а ряд офицеров, в том числе бывший первый зам Дрыманова Денис Никандров, находятся под следствием.