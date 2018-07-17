Гражданка Бразилии солгала, заявив об изнасиловании в Москве

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Гражданка Бразилии обратилась в полицию с жалобой на изнасилование возле стадиона "Лужники" в Москве, однако правоохранители уличили иностранку в неискренности, отсмотрев записи с камер видеонаблюдения, сообщается на сайте МВД РФ.

"Изучение видеозаписей показало, что женщина в течение всего периода ее пребывания на прилегающей к стадиону "Лужники" территории постоянно находилась в зоне камер видеонаблюдения. Никаких насильственных действий с чьей-либо стороны в отношении нее не зафиксировано", — говорится в сообщении.

Как сообщается, собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. По данным начальника УИиОС ГУ МВД России по Москве полковника внутренней службы Юрия Титова, слова которого приводятся на сайте ведомства, иностранная гражданка прибыла в следственное подразделение и подала заявление о прекращении проведения проверки.