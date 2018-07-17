Генерала СК Дрыманова поместили в "Лефортово"

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Бывший руководитель московского главка СК генерал Александр Дрыманов, о задержании которого стало известно во вторник, сейчас помещен в СИЗО "Лефортово", сообщил РИА Новости адвокат Александр Карабанов.

Карабанов ранее представлял интересы бывшего первого заместителя Дрыманова Дениса Никандрова, обвиняемого в получении взятки, и отметил, что ему "знакома ситуация". Однако адвокатом Дрыманова он сейчас, по собственным словам, не является.

По его словам, "скорее всего" Басманный суд уже сегодня рассмотрит вопрос об аресте генерала.