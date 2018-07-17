В Подмосковье спасли девочку, выпавшую с балкона и повисшую на руках

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Житель подмосковного Краснознаменска спас девочку, которая выпала с балкона на седьмом этаже и повисла на руках, сообщил РИА Новости представитель подмосковного главка МЧС.

"Девочка, сорвавшись из окна застекленного балкона на седьмом этаже, повисла на руках с лицевой стороны балкона и терпеливо ожидала помощи. Очевидцы сразу вызвали скорую помощь и спасательную службу", — сказал собеседник агентства.

По его словам, один из очевидцев ЧП постучался в соседнюю квартиру и рассказал о происходящем.

Жилец соседней квартиры Алексей Сорокин, "выглянув со своего балкона и быстро оценив обстановку и свои возможности, принял решение о необходимости спасения ребенка с этажа ниже".

"Спустившись на шестой этаж, Алексей встал на подоконник балкона, ухватил девочку и спустил на балкон. Благодаря четким, грамотным и быстрым действиям была спасена человеческая жизнь", — сказал собеседник агентства.