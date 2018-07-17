Мясо птицы, которым отравились люди, могло попасть в Туву из трех регионов

КРАСНОЯРСК, 17 июл — РИА Новости. Некачественное мясо птицы, которое, по предварительным данным, стало причиной массового отравления людей в Туве, могло поступить в республику из трех регионов РФ, сообщило управление Роспотребнадзора по республике.

Ранее глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил, что 50 человек, из которых 17 детей, попали больницу с острой кишечной инфекцией. По его данным, они отравились привозным мясом курицы в одной из закусочных. Состояние здоровья людей стабильное. Закусочная на время проверки закрыта. СК начал доследственную проверку. По данным Роспотребнадзора, к медикам обратились более 90 человек.

"Эпидемиологическим расследованием установлены поставщики продуктов питания, в отношении которых также проводятся необходимые мероприятия, направлены информационные письма в управления Роспотребнадзора по Воронежской области, республике Хакасия, Красноярскому краю о подозрении на вероятный источник инфекции через продукцию от производителей и поставщиков продовольствия", — говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Туве.

По его данным, к расследованию случая массового пищевого отравления людей подключились прокуратура, ФСБ, МВД.