Следствие заинтересовалось пищевым отравлением 50 человек в Туве

КРАСНОЯРСК, 17 июл — РИА Новости. Следователи начали проверку по факту массового пищевого отравления в Туве, где 50 человек госпитализированы после того, как поели блюда из курицы в закусочной, сообщили в СУСК республики.
По данным следствия, инцидент произошел в торговом киоске общественного питания в Кызыле.
"…Организована доследственная проверка на наличие признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", — говорится в сообщении управления СК по Туве.