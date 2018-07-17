Следствие заинтересовалось пищевым отравлением 50 человек в Туве

КРАСНОЯРСК, 17 июл — РИА Новости. Следователи начали проверку по факту массового пищевого отравления в Туве, где 50 человек госпитализированы после того, как поели блюда из курицы в закусочной, сообщили в СУСК республики.

Ранее глава Тувы Шолбан Кара-оол рассказал, что 50 человек от 4 до 69 лет, в том числе 17 детей, попали в больницу с острой кишечной инфекцией. По данным главы региона, они отравились привезенным из-за пределов Тувы мясом курицы в одной из закусочных. Состояние здоровья отравившихся стабильное. Закусочная на время проверки закрыта.

По данным следствия, инцидент произошел в торговом киоске общественного питания в Кызыле.

"…Организована доследственная проверка на наличие признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", — говорится в сообщении управления СК по Туве.