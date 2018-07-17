В Иркутской области сухогруз столкнулся с буксиром и сел на мель

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Сухогруз столкнулся с буксиром на реке Лена в Иркутской области и сел на мель, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"В акватории реки Лена в Иркутской области произошло столкновение буксира "Якурим" и сухогруза "Капитан Носков", — сказал собеседник агентства.

По его словам, после столкновения сухогруз сел на мель. По предварительным данным, пострадавших и разлива нефтепродуктов нет, судоходство не нарушено. Обстоятельства ЧП выясняются.