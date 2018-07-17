В ЕАО уволили директора психинтерната после гибели пациентов от пневмонии

ХАБАРОВСК, 17 июл — РИА Новости. Директор Биробиджанского психоневрологического интерната в Еврейской автономной области, 10 пациентов которого скончались, со вторника уволен с занимаемой должности, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Как сообщает пресс-служба, с 19 марта по 5 мая в областной больнице от пневмонии скончались 10 подопечных психоневрологического интерната, но только в трех случаях пневмония была связана с гриппом. По поручению губернатора области Александра Левинталя была организована проверка социального учреждения.

"Директор Биробиджанского психоневрологического интерната уволен с 17 июля 2018 года. По результатам проверки выявлено невыполнение установленных уставом учреждения целей и видов деятельности, для которых оно создано. Ранее прокуратура области сделала выводы о нарушениях федерального законодательства в учреждении", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время продолжается проверка в отношении сотрудников областного комитета социальной защиты населения.

Ранее сообщалось, что по факту гибели пациентов возбуждены уголовные дела по статьям "халатность" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".