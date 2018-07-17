На Кубани военные завершили расчистку завалов после разгула стихии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июл – РИА Новости. Военнослужащие Южного военного округа завершили расчистку домов и частных подворий в станице Новокорсунской Краснодарского края от завалов после разгула стихии, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

В конце июня в Брюховецком, Тимашевском и Павловском районах ураганным ветром, дождем и градом были повреждены порядка 2 тысяч домов, более 10 социально значимых объектов. Также пострадали автотранспорт и сельскохозяйственные посевы.

По просьбе властей Тимашевского района более 50 военнослужащих были привлечены к оказанию помощи населению. Работы по расчистке, выносу поврежденной кровли и разбору уничтоженных временных построек проводились на четырех улицах станицы.

"Военнослужащими очищено 219 частных подворий, 96 домовладений и одно здание дошкольного образовательного учреждения населенного пункта", — сказал Астафьев. Операция по оказанию помощи населению станицы завершена.