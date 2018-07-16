Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Москве

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Состояние 12 пострадавших при взрыве бытового газа в кафе на Авиационной улице на северо-западе Москвы оценивается как удовлетворительное и средней тяжести, в основном это ожоги, сообщил РИА Новости глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Возгорание и хлопок произошел в одноэтажном здании по адресу: улица Авиационная, дом 22. По данным столичного главка МЧС, возгорание было ликвидировано в 16.00 на площади 50 квадратных метров. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, взрыв бытового газа произошел в кафе, пострадали 12 человек, их жизни находятся вне опасности.

"Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести, это в основном ожоги. Пострадавшие направлены в три московские больницы. Всем им проводится дополнительная диагностика и оказывается необходимая медицинская помощь. Угрозы для жизни нет", — сообщил Хрипун.

По его словам, на место происшествия в течение 7-12 минут прибыли машины Центра экстренной медицинской помощи, бригады скорой помощи и медицинский вертолет.