Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Москве

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Состояние 12 пострадавших при взрыве бытового газа в кафе на Авиационной улице на северо-западе Москвы оценивается как удовлетворительное и средней тяжести, в основном это ожоги, сообщил РИА Новости глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
"Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести, это в основном ожоги. Пострадавшие направлены в три московские больницы. Всем им проводится дополнительная диагностика и оказывается необходимая медицинская помощь. Угрозы для жизни нет", — сообщил Хрипун.
По его словам, на место происшествия в течение 7-12 минут прибыли машины Центра экстренной медицинской помощи, бригады скорой помощи и медицинский вертолет.