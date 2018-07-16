В московском кафе взорвался газ

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. На северо-западе Москвы в кафе взорвался бытовой газ, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

При возгорании и хлопке пострадали 12 человек, их жизни ничего не угрожает.

"На месте происшествия работают бригады скорой помощи и санитарные вертолеты. Пострадавшие госпитализированы в ожоговые центры Москвы и получают всю необходимую помощь", — отмечается в Twitter-аккануте мэра.

Возгорание и хлопок газа произошли в одноэтажном здании по адресу: улица Авиационная, дом 22. По информации столичного главка МЧС, возгорание ликвидировали в 16.00 на площади 50 квадратных метров.