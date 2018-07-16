"Бога Кузю" признали виновным в мошенничестве

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Пресненский суд Москвы признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере лидера секты Андрея Попова, именующего себя "богом Кузей", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд установил: Попов совершил мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере", — заявила судья Елена Абрамова в ходе оглашения приговора.

Ранее суд установил, что Попов является создателем секты. Судья отметила, что обвинения в отношении подсудимых являются доказанными. Сегодня в Пресненском суде Москвы оглашается приговор "богу Кузе" и его соратникам.

Ранее прокурор запросил Попову семь лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы сроком на два года. Другим фигурантам гособвинитель попросила назначить от пяти до шести лет, отметив, что их вина была полностью доказана.