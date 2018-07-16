В Иркутской области пьяный водитель без прав насмерть сбил ребенка

ИРКУТСК, 16 июл – РИА Новости. Пьяный водитель "ВАЗ-21074" в Иркутской области насмерть сбил 4-летнюю девочку, пересекавшую дорогу на велосипеде, сообщил РИА Новости представитель отделения ГИБДД ОМВД РФ по Тайшетскому району.

Отмечается, что трагедия произошла в городе Бирюсинске вечером 15 июля, водитель двигался по населенному пункту с высокой скоростью. Ребенок скончался до приезда "скорой".

"Установлено, что водитель был пьян и не имел прав на управление транспортом", — сказал собеседник агентства.

В настоящее время водитель задержан. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.