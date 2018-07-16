В КБР главбух фирмы пойдет под суд за уклонение от уплаты налогов

НАЛЬЧИК, 16 июл – РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении главного бухгалтера одного из предприятий, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов почти на 1,3 миллиарда рублей, сообщает сайт Генпрокуратуры РФ.
По данным прокуратуры, генеральный директор предприятия в настоящее время находится в международном розыске.
Главному бухгалтеру предъявлено обвинение по статье "Уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу, уточняет ведомство.