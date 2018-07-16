В Ростовской области выявили птичий грипп

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл – РИА Новости. Вирус гриппа птиц выявлен в предварительных пробах на площадках компании "Евродон" — крупнейшего российского производителя индейки, сообщил РИА Новости министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский. В компании подтвердили положительный результат ряда проверок, отметив, что продукция будет отозвана из розницы, ведутся карантинные мероприятия.

"Информация есть, она проверяется… Это предварительные результаты, ждем подтверждающих", — сказал агентству Рачаловский.

В "Евродон" РИА Новости сообщили, что "в трех из десяти случаев проверок на двух из 24 площадок выращивания птицы в Октябрьском районе обнаружен генный материал вируса птичьего гриппа".

"То есть, в основном птица здорова. Однако у нескольких особей проверка дала положительный результат. Возможно, заражение случилось во время недавнего урагана и полевых работ, когда в воздух были подняты оставленные дикими птицами и не попавшие под прямые солнечные лучи частички их жизнедеятельности. Они и могли попасть в вентиляцию птичников. Продукция компании – несмотря на их, повторюсь, освидетельствование ветеринарными службами – будет отозвана из розничных сетей", — отметили в компании.

В сообщении подчеркивается, что "площадки выращивания птицы "Евродона" регулярно мониторятся, продукция выпускается на рынок только после официального освидетельствования всех ветеринарных и контролирующих органов". По данным "Евродона", сейчас совместно с контролирующими и ветеринарными органами ведутся карантинные мероприятия, после получения всех необходимых документов птица будет утилизирована. "Ущерб компании не определен, есть подтверждение страховых компаний о том, что он будет погашен", — заявили в компании.

"Евродон" — крупнейший российский производитель индейки и утки. Продукция компании под маркой "Индолина" занимает около 25% российского рынка индейки и поставляется в 40 регионов страны.