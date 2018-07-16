В Туапсе мужчина поскользнулся на дороге и уронил ребенка в водосток

КРАСНОДАР, 16 июл – РИА Новости. Следственный отдел по Туапсе проводит доследственную проверку по факту смерти ребенка, которого отец уронил в водосток, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
"В настоящее время следствием проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы на предмет установления причины смерти ребенка. По окончании проверки будет принято процессуальное решение", — информирует следствие.