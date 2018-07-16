Ущерб от паводка в Забайкалье предварительно превысил миллиард рублей

Местные жители на затопленной в результате паводка улице в Чите. 11 июля 2018

Местные жители на затопленной в результате паводка улице в Чите. 11 июля 2018

ГОРКИ, 16 июл — РИА Новости. Паводок в Забайкальском крае предварительно уже нанес ущерб на сумму более 1 миллиарда рублей, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"По предварительной оценке, общий ущерб уже сейчас превысил миллиард рублей", — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

"Конечно, нужно быть в полном контакте с властями региона, оценить текущие последствия, естественно, включиться в процесс подсчета убытков", — добавил он.

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев также отметил серьезные повреждения, добавив, что пока точные оценки по ущербу дать нельзя. По его словам, пока непонятно, потребуется ли капитальный ремонт или реконструкция 16 мостов, движение по которым из-за паводка невозможно.

"Мы на постоянном контроле отрабатываем (ситуацию)… Если в ближайшее время все пройдет и не будет какого-то нового витка, вода будет уходить, оценим ущерб и уже более предметно по цифрам доложим, чем необходимо помочь региону", — добавил министр.

Он также отметил проблему подтопленных дачных кооперативов. "Там возникает всегда одна проблема. Некоторые люди проживают там постоянно, документов, естественно, нет, подтвердить это невозможно, это тоже еще один момент, который региону нужно пройти", — сказал Якушев.

Паводки в районах Забайкальского края начались 8 июля, в Чите это сильнейший паводок с момента начала истории наблюдения — 1936 года. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, создан оперативный штаб по ликвидации ЧС.