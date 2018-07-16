В Забайкалье в зоне паводка оказались более пяти тысяч человек

ГОРКИ, 16 июл — РИА Новости. Около 30 населенных пунктов в Забайкалье пострадало в ходе паводка, в зоне бедствия оказались более 5 тысяч человек, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Обсудим ситуацию в Забайкальском крае, там в результате проливных дождей, таяния снега в горах реки вышли из берегов. От воды пострадали около 30 населенных пунктов, точнее сказать, 29, включая и столицу Читу. В зоне паводка оказались более 5 тысяч человек, в том числе 1100 детей", — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.