В Забайкалье паводок полностью разрушил 13 автомобильных мостов

Местные жители на затопленной в результате паводка улице в Чите

Местные жители на затопленной в результате паводка улице в Чите

ГОРКИ, 16 июл — РИА Новости. В результате паводка в Забайкальском крае полностью разрушено 13 автомобильных мостов, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Серьезные проблемы возникли с транспортной инфраструктурой. Достаточно сказать, что полностью разрушены 13 автомобильных мостов", — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

Паводки в районах Забайкальского края начались 8 июля, в Чите это сильнейший паводок с момента начала истории наблюдения — 1936 года. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, создан оперативный штаб по ликвидации ЧС.