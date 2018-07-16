Блогеру Илье Мэддисону, пошутившему на тему религии, дали условный срок

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Тушинский суд Москвы приговорил известного видеоблогера Илью Мэддисона (Илью Давыдова), пошутившего на тему религии, к полутора годам условно, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Марина Свиридова.

"Суд рассмотрел дело в отношении Ильи Сергеевича Давыдова по части 1 статьи 282 (экстремизм)", — сказала пресс-секретарь.

Она добавила, что дело было рассмотрено в особом порядке, то есть без исследования доказательств и допроса свидетелей. Такой порядок назначается только, если подсудимый полностью признает вину, и является смягчающим обстоятельством, при котором нельзя назначить максимальный срок.

"Согласно фабуле обвинения, Давыдов совершил "возбуждение ненависти и вражды по признаку отношения к религии с использованием средств сети интернет". Приговор никто не обжаловал, он вступил в законную силу", — сказала пресс-секретарь.