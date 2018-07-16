Следственный комитет начал проверку "Натали Турс"

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Представители Следственного комитета в пятницу побывали в офисе компании "Натали Турс" и изъяли часть документации туроператора для проверки по факту неисполнения обязательств по реализованным турам, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Следственный комитет начал проверку по факту неисполнения "Натали Турс" обязательств по реализованным турам. Официально об этом пока не объявлено, но сотрудники компании подтвердили РСТ, что в минувшую пятницу в офисе туроператора побывали представители ведомства, а еще один источник сообщил, что была изъята часть документации", — рассказал собеседник агентства.

По информации Тюриной, в "Натали Турс" осталось порядка 15 сотрудников, остальные уволены. "Они получили зарплату за июнь в обмен на заявление об уходе по собственному желанию задним числом. Но и оставшиеся менеджеры ведут переговоры с разными туроператорами на предмет работы", — уточнила она.

Представитель РСТ напомнила, что в течение этой недели в Россию из других стран вернутся все туристы "Натали Турс", последние 22 июля прилетят из Турции. Туроператор направил обратные авиабилеты всем, у кого их не было.

"По-прежнему нет никакой информации о возврате средств за аннулированные туры. А те агентства, которые пишут в "Натали" соответствующие заявления и ждут денег, вскоре обнаруживают в личных кабинетах "гарантийное обязательство" с расплывчатыми формулировками, которое якобы "предоставлено по обращению клиента к туроператору", — продолжила Тюрина.

"На просьбы объяснить, что это такое, агенты в лучше случае получают ответ, что при возврате средств "гарантийка" будет удалена из личного кабинета. При этом даже приблизительных сроков возврата никто не называет", — отметила собеседник.

Основное юрлицо туроператора "Натали Турс" — "Панорама Тур" — с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталию и Ираклион, а 4 июля объявило об аннулировании всех туров на период с 4 июля по 30 сентября 2018 года включительно. Компании несколько недель назад стало не хватать средств для своевременной оплаты поставщикам, что ее руководство связывает с рядом факторов, включая неправильную оценку денежных потоков и сокращение спроса на туры в Европу.