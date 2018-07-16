Зачинщика поножовщины в башкирской школе этапируют в Москву для экспертизы

Сотрудники полиции у здания общеобразовательной школы №1 в Стерлитамаке, где ученик коррекционного класса напал с ножом на учительницу и поджег класс информатики. 18 апреля 2018

Сотрудники полиции у здания общеобразовательной школы №1 в Стерлитамаке, где ученик коррекционного класса напал с ножом на учительницу и поджег класс информатики. 18 апреля 2018

УФА, 16 июл – РИА Новости. Следователи этапируют в Москву башкирского подростка, устроившего поножовщину в школе и ранившего учительницу и двух одноклассниц, для проведения психиатрической экспертизы, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону.

Ученик коррекционного класса школы в башкирском Стерлитамаке 18 апреля утром напал с ножом на одноклассников и попытался устроить пожар. Всего пострадали четверо: учительница, две девочки и сам зачинщик. Пострадавшие находились в реанимации, спустя несколько дней были переведены в общие палаты.

После выписки подросток был арестован, защита попыталась обжаловать арест, но Верховный суд Башкирии оставил мальчика в следственном изоляторе. Мать подростка сообщала РИА Новости, что у сына плохое здоровье, ему требуется медицинская помощь, а причиной его поступка посчитала плохие отношения с одноклассниками. По ее словам, в школе мальчика травили и обзывали за тугоухость.

"Подследственного подростка этапируют в Москву для проведения психиатрической экспертизы на адекватность. Мальчика осмотрят специалисты национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского", — сообщил собеседник агентства.

Сторона защиты пока не комментирует состояние подростка, который третий месяц находится под стражей.