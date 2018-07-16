Зачинщика поножовщины в башкирской школе этапируют в Москву для экспертизы

УФА, 16 июл – РИА Новости. Следователи этапируют в Москву башкирского подростка, устроившего поножовщину в школе и ранившего учительницу и двух одноклассниц, для проведения психиатрической экспертизы, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону.
После выписки подросток был арестован, защита попыталась обжаловать арест, но Верховный суд Башкирии оставил мальчика в следственном изоляторе. Мать подростка сообщала РИА Новости, что у сына плохое здоровье, ему требуется медицинская помощь, а причиной его поступка посчитала плохие отношения с одноклассниками. По ее словам, в школе мальчика травили и обзывали за тугоухость.
"Подследственного подростка этапируют в Москву для проведения психиатрической экспертизы на адекватность. Мальчика осмотрят специалисты национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского", — сообщил собеседник агентства.
Сторона защиты пока не комментирует состояние подростка, который третий месяц находится под стражей.