Четыре человека признались в похищении орловского бизнесмена

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Четверо подозреваемых в похищении владельца крупного агрохолдинга в Орловской области Сергея Будагова помещены под стражу, на допросе они сознались, что похитили бизнесмена ради выкупа, сообщило СУ СКР по региону.

По данным СК, владелец агрохолдинга "Орловская нива" Будагов был похищен вооруженными людьми 10 июля. Неизвестные остановили автомобиль Lexus LX 570, в котором ехал Будагов, сели в машину и вместе с находившимися там бизнесменом и водителем приехали в район Лужковского кладбища. Там водителя связали и оставили в салоне автомобиля, а Будагова силой посадили в свой автомобиль и увезли в неизвестном направлении. За освобождение бизнесмена похитители требовали 20 миллионов рублей. По факту похищения было возбуждено уголовное дело. В ночь на 13 июля в ходе спецоперации Будагова освободили силовики.

"Суд удовлетворил ходатайство следственных органов… и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении ранее судимых четверых подозреваемых в похищении владельца агрохолдинга "Орловская Нива" Сергея Будагова", — говорится в сообщении.

Уточняется, что подозреваемые под тяжестью предъявленных следствием доказательств сознались в содеянном и признались, что совершили преступление ради крупного выкупа.

"Орловская Нива" была создана по инициативе местных властей в 90-е годы. Как сообщается на сайте агрохолдинга, в его состав входят молочный комплекс на 1,2 тысячи голов дойного стада, несколько фабрик, маслозаводов и хлебокомбинатов. На предприятиях работают около 3 тысяч человек.

По данным сетевого издания "Орловские новости", Будагов при прежнем губернаторе Вадиме Потомском был фигурантом уголовных дел, заявлял о попытке властей захватить его предприятие и перерегистрировал компанию в Тульской области. С назначением на должность главы региона Андрея Клычкова бизнесмен начал процедуру перерегистрации компании обратно в Орловскую область.