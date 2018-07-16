"Били плетью и штрафовали": как зарабатывала секта Бога Кузи

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Сегодня Пресненский районный суд Москвы вынесет приговор одиозному сектанту Андрею Попову, называющему себя Богом Кузей. Его и трех подельников обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и создании сообщества, практикующего насилие. При этом настоящим лидером псевдорелигиозной организации, по версии следствия, был совершенно другой человек, долгое время остававшийся в тени. О том, как сектанты пытали адептов, а также о краже 215 миллионов рублей со счета МВД России, — в материале РИА Новости.

Чемоданы денег и редкие рептилии

Рано утром 10 сентября 2015-го оперативники уголовного розыска при силовой поддержке спецназа ворвались в квартиру в одном из домов в центре Москвы. Заурядный интерьер: старый телевизор, кровать, несколько стульев. И ящики — как выяснилось, набитые деньгами.

© Фото : ГУ МВД по Москве Деньги, изъятые во время обыска в квартире бога Кузи © Фото : ГУ МВД по Москве Деньги, изъятые во время обыска в квартире бога Кузи

"Во время обыска полицейские нашли около 43 миллионов рублей и свыше 100 тысяч долларов, а также специфическую литературу и экзотических животных (в основном рептилий и рыб), содержащихся в ненадлежащих условиях, — сообщили в Главном управлении МВД по Москве. — Кроме того, были изъяты персональные компьютеры и тетради с так называемыми бухгалтерскими записями, свидетельствующие о противоправной деятельности членов секты по завладению денежными средствами граждан".

Помимо ящиков, в квартире находились две женщины и мужчина — Андрей Попов, провозгласивший себя Богом Кузей. Отвечать на вопросы оперативников он наотрез отказался, сославшись на плохое самочувствие. Общение с ним продолжилось уже на Петровке. В этот же день следователи возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере", а главного подозреваемого заключили под стражу.

© Фото : ГУ МВД по Москве Бог Кузя © Фото : ГУ МВД по Москве Бог Кузя

Ложные ценности

Вскоре подключились сотрудники ФСБ, и через два месяца к уголовному делу прибавилась еще одна статья — "Создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а равно руководство таким объединением".

По версии следствия, псевдорелигиозную секту 30-летний житель Москвы Попов основал еще в 2007-м. На первом судебном заседании Попов рассказал, что тягу к религии ему привила бабушка. В детстве Андрей был очень одаренным: в 12 лет знал наизусть все произведения Шекспира и отлично играл в шахматы. Окончив школу с золотой медалью, поступил на исторический факультет МГУ, но затем что-то пошло не так. Вначале Андрей объявил себя владыкой Романом, а потом и вовсе живым богом Кузей.

На протяжении восьми лет он собирал адептов, которым проповедовал псевдоправославное учение. На встречи, как правило, приходили вполне самодостаточные с финансовой точки зрения люди, стремящиеся решить личные проблемы. Попов навязывал им асоциальный образ жизни, призывая уйти из семьи, порвать отношения с родственниками, отказаться от работы, высшего образования или службы в армии.

© Фото : ГУ МВД по Москве Литература, посвященная секте бога Кузи © Фото : ГУ МВД по Москве Литература, посвященная секте бога Кузи

На первых порах собрания проводились в аудиториях двух московских институтов, потом перекочевали на квартиры соратников. В секте была жесткая внутренняя иерархия, за малейшее непослушание жестоко наказывали. По данным следствия, Попов наносил адептам от 100 до 1,2 тысячи ударов плеткой, резиновым шлепанцем, кожаным ремнем или руками.

За некоторые проступки штрафовал на сумму до 15 тысяч рублей. Однако это был не единственный источник дохода Бога Кузи. В 2007-м он воспользовался доверием священников Русской православной церкви и получил право участвовать в религиозных выставках и других мероприятиях. Под предлогом пожертвований на строительство храма адепты секты собирали с верующих деньги, которые затем оседали в карманах Попова.

К 2015-му в сообществе насчитывалось около 50 участников. Заявление на духовного гуру впоследствии написали лишь некоторые из них, в основном женщины. Сейчас они все проходят по делу потерпевшими.

Темная лошадка

Первый раз в поле зрения правоохранительных органов Бог Кузя попал в 2014-м. Тогда во время обыска в квартире его подельницы Жанны Фролушиной оперативники изъяли 215 миллионов рублей. Деньги признали вещественным доказательством и поместили на банковский счет ГУ МВД Москвы.

В начале 2016-го бывший муж Фролушиной Юрий Цукерман предоставил в Химкинский городской суд поддельные документы, свидетельствующие о том, что изъятые в квартире его экс-супруги миллионы принадлежат ему. Судья встал на сторону заявителя, и 215 миллионов из Министерства внутренних дел перетекли на счет Цукермана.

Его сразу объявили в федеральный розыск, но задержали лишь через полтора года — в январе 2018-го в Подмосковье. "На банковских счетах, принадлежащих фигуранту, обнаружили и заблокировали часть похищенных денежных средств в размере более 85 миллионов рублей, — прокомментировала итог спецоперации официальный представитель МВД России Ирина Волк. — Кроме этого, оперативники изъяли имущество, приобретенное на похищенные деньги".

По данным следствия, настоящим руководителем секты Бога Кузи был именно 59-летний ранее судимый за мошенничество уроженец Омска Юрий Цукерман. Расследование уголовного дела в отношении него продолжается. Обвиняемому, который сейчас находится под стражей, грозит до десяти лет лишения свободы.

Что касается Попова, то он вместе Жанной Фролушиной, Галиной Маркевич и Надеждой Розановой обвиняется в хищении 7,3 миллиона рублей, а также создании секты. Прокурор запросил для Бога Кузи семь лет колонии общего режима, хотя сам подсудимый ни по одному эпизоду вину так и не признал.