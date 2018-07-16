РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

"Били плетью и штрафовали": как зарабатывала секта Бога Кузи

02690
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЛидер секты Андрей Попов в Тверском суде города Москвы. 30 декабря 2015Лидер секты Андрей Попов в Тверском суде города Москвы. 30 декабря 2015
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Сегодня Пресненский районный суд Москвы вынесет приговор одиозному сектанту Андрею Попову, называющему себя Богом Кузей. Его и трех подельников обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и создании сообщества, практикующего насилие. При этом настоящим лидером псевдорелигиозной организации, по версии следствия, был совершенно другой человек, долгое время остававшийся в тени. О том, как сектанты пытали адептов, а также о краже 215 миллионов рублей со счета МВД России, — в материале РИА Новости.

Чемоданы денег и редкие рептилии

Рано утром 10 сентября 2015-го оперативники уголовного розыска при силовой поддержке спецназа ворвались в квартиру в одном из домов в центре Москвы. Заурядный интерьер: старый телевизор, кровать, несколько стульев. И ящики — как выяснилось, набитые деньгами.

© Фото : ГУ МВД по МосквеДеньги, изъятые во время обыска в квартире бога Кузи
© Фото : ГУ МВД по Москве
Деньги, изъятые во время обыска в квартире бога Кузи

"Во время обыска полицейские нашли около 43 миллионов рублей и свыше 100 тысяч долларов, а также специфическую литературу и экзотических животных (в основном рептилий и рыб), содержащихся в ненадлежащих условиях, — сообщили в Главном управлении МВД по Москве. — Кроме того, были изъяты персональные компьютеры и тетради с так называемыми бухгалтерскими записями, свидетельствующие о противоправной деятельности членов секты по завладению денежными средствами граждан".

Помимо ящиков, в квартире находились две женщины и мужчина — Андрей Попов, провозгласивший себя Богом Кузей. Отвечать на вопросы оперативников он наотрез отказался, сославшись на плохое самочувствие. Общение с ним продолжилось уже на Петровке. В этот же день следователи возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере", а главного подозреваемого заключили под стражу.

© Фото : ГУ МВД по МосквеБог Кузя
© Фото : ГУ МВД по Москве
Бог Кузя

Ложные ценности

Вскоре подключились сотрудники ФСБ, и через два месяца к уголовному делу прибавилась еще одна статья — "Создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а равно руководство таким объединением".

Последователи японской секты Аум Сенрикё*. Архивное фото
© AFP 2018 / Toru Yamanaka
Секта "Аум Синрикё"*
По версии следствия, псевдорелигиозную секту 30-летний житель Москвы Попов основал еще в 2007-м. На первом судебном заседании Попов рассказал, что тягу к религии ему привила бабушка. В детстве Андрей был очень одаренным: в 12 лет знал наизусть все произведения Шекспира и отлично играл в шахматы. Окончив школу с золотой медалью, поступил на исторический факультет МГУ, но затем что-то пошло не так. Вначале Андрей объявил себя владыкой Романом, а потом и вовсе живым богом Кузей.

На протяжении восьми лет он собирал адептов, которым проповедовал псевдоправославное учение. На встречи, как правило, приходили вполне самодостаточные с финансовой точки зрения люди, стремящиеся решить личные проблемы. Попов навязывал им асоциальный образ жизни, призывая уйти из семьи, порвать отношения с родственниками, отказаться от работы, высшего образования или службы в армии. 

© Фото : ГУ МВД по МосквеЛитература, посвященная секте бога Кузи
© Фото : ГУ МВД по Москве
Литература, посвященная секте бога Кузи

На первых порах собрания проводились в аудиториях двух московских институтов, потом перекочевали на квартиры соратников. В секте была жесткая внутренняя иерархия, за малейшее непослушание жестоко наказывали. По данным следствия, Попов наносил адептам от 100 до 1,2 тысячи ударов плеткой, резиновым шлепанцем, кожаным ремнем или руками.

За некоторые проступки штрафовал на сумму до 15 тысяч рублей. Однако это был не единственный источник дохода Бога Кузи. В 2007-м он воспользовался доверием священников Русской православной церкви и получил право участвовать в религиозных выставках и других мероприятиях. Под предлогом пожертвований на строительство храма адепты секты собирали с верующих деньги, которые затем оседали в карманах Попова.

К 2015-му в сообществе насчитывалось около 50 участников. Заявление на духовного гуру впоследствии написали лишь некоторые из них, в основном женщины. Сейчас они все проходят по делу потерпевшими.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкУ Андрея Попова с детства проблемы со зрением
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
У Андрея Попова с детства проблемы со зрением

Темная лошадка

Первый раз в поле зрения правоохранительных органов Бог Кузя попал в 2014-м. Тогда во время обыска в квартире его подельницы Жанны Фролушиной оперативники изъяли 215 миллионов рублей. Деньги признали вещественным доказательством и поместили на банковский счет ГУ МВД Москвы.

В начале 2016-го бывший муж Фролушиной Юрий Цукерман предоставил в Химкинский городской суд поддельные документы, свидетельствующие о том, что изъятые в квартире его экс-супруги миллионы принадлежат ему. Судья встал на сторону заявителя, и 215 миллионов из Министерства внутренних дел перетекли на счет Цукермана.

Кресло судьи в зале заседаний
© РИА Новости / Руслан Кривобок
"Бог Кузя" и его бухгалтер отказались свидетельствовать против себя
Его сразу объявили в федеральный розыск, но задержали лишь через полтора года — в январе 2018-го в Подмосковье. "На банковских счетах, принадлежащих фигуранту, обнаружили и заблокировали часть похищенных денежных средств в размере более 85 миллионов рублей, — прокомментировала итог спецоперации официальный представитель МВД России Ирина Волк. — Кроме этого, оперативники изъяли имущество, приобретенное на похищенные деньги".

По данным следствия, настоящим руководителем секты Бога Кузи был именно 59-летний ранее судимый за мошенничество уроженец Омска Юрий Цукерман. Расследование уголовного дела в отношении него продолжается. Обвиняемому, который сейчас находится под стражей, грозит до десяти лет лишения свободы.

© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкРуководитель секты "бога Кузи" Юрий Цукерман на заседании в Тверском суде Москвы. 26 января 2018
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Руководитель секты "бога Кузи" Юрий Цукерман на заседании в Тверском суде Москвы. 26 января 2018

Что касается Попова, то он вместе Жанной Фролушиной, Галиной Маркевич и Надеждой Розановой обвиняется в хищении 7,3 миллиона рублей, а также создании секты. Прокурор запросил для Бога Кузи семь лет колонии общего режима, хотя сам подсудимый ни по одному эпизоду вину так и не признал.

Комментировать
Происшествия
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
2
Бельгия
0
Англия
Матч окончен
4
Франция
2
Хорватия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
2
Бельгия
0
Англия
Матч окончен
4
Франция
2
Хорватия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена