В Татарстане три человека погибли при столкновении поезда с легковушкой

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Три человека погибли при столкновении пассажирского поезда с легковым автомобилем в Буинском районе Татарстана, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.

"На нерегулируемом переезде перегона Бюрганы – Бурундуки Горьковской железной дороги столкнулись пассажирский поезд сообщением Волгоград – Нижневартовск и легковушка", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате столкновения погибли водитель и два пассажира автомобиля. Всего в поезде находились более 350 пассажиров. Обстоятельства ЧП выясняются.