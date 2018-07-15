Момент обрушения автомобильного моста в Чите попал на видео

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В Сети появились кадры, на которых запечатлен момент обрушения части моста, подмытого паводком в Чите.

Движение по мосту было закрыто с 10 июля. Источник в региональных экстренных службах сообщил РИА Новости, что общая длина обрушившихся пролетов составила 24 метра.

Всего из восьми мостов в Чите было закрыто два. Ранее был подтоплен и закрыт мост на 9-м километре трассы федерального значения "Амур" Чита-Хабаровск, движение по нему пока не восстановлено.

Паводки в Забайкалье начались 8 июля. В Чите это сильнейший паводок с начала наблюдений — с 1936 года. В регионе введен режим ЧС, создан оперативный штаб по ликвидации последствий ситуации.